Calhanoglu Inter il prezzo scende! Arrivano aggiornamenti sulla situazione del turco Galatasaray alla porta ecco quanto vale ora

Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter si fa sempre più incerto, con il prezzo del centrocampista turco in forte calo e il Galatasaray che si fa avanti con decisione. La situazione si scalda, i turchi sono alla porta e le valutazioni cambiano di ora in ora. Quanto vale ora Calhanoglu? E quali saranno le prossime mosse dei club coinvolti? Scopriamolo insieme in questo quadro in evoluzione.

. Il futuro di Hakan Calhanoglu all’ Inter rimane un argomento caldo, con il centrocampista turco al centro delle attenzioni del Galatasaray. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Sportitalia, il club turco ha manifestato un forte interesse per il giocatore, ma l’ Inter sembra non essere pronta a cedere facilmente uno dei suoi uomini chiave. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha chiarito che, sebbene l’Inter sia disposta a trattare, la proposta del Galatasaray, che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, è ritenuta troppo bassa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, il prezzo scende! Arrivano aggiornamenti sulla situazione del turco. Galatasaray alla porta, ecco quanto vale ora

In questa notizia si parla di: inter - turco - calhanoglu - prezzo

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

ULTIM'ORA Inter, Calhanoglu non partirà per meno di 30 milioni! Non è ancora arrivata un'offerta ufficiale da parte del Galatasaray, ma i nerazzurri fissano il prezzo di Hakan Calhanoglu. Il turco potrà partire solo davanti a un’offerta minima di 30 milioni di e Vai su Facebook

Calhanoglu lascia l'Inter Il club nerazzurro fissa il prezzo per cedere il centrocampista turco Non si muove da Milano per meno di 30 milioni: questa la cifra che il Galatasaray dovrà sborsare per acquistarlo, a riportarlo è Gianluca Di Marzio #Inter #Calh Vai su X

Inter, ultimatum per Calhanoglu: è braccio di ferro con il turco; Inter, scenario Calhanoglu può cambiare a breve. 30 mln prezzo di partenza, attese novità; Dalla Turchia - Calhanoglu, il Gala ritiene alta la richiesta dell'Inter: il turco prova ad abbassare il prezzo.

L'Inter fissa prezzo e tempistiche per la cessione di Calhanoglu: partirà solo per 30 milioni - Le condizioni dell'Inter per lasciar partire Calhanoglu: un messaggio chiaro al Galatasaray che deve accelerare. msn.com scrive

Inter-Calhanoglu, servono 30 milioni: se inizierà il ritiro sarà fuori mercato - I nerazzurri lasceranno partire il centrocampista solo per 30 milioni di euro. Lo riporta sport.sky.it