Leone XIV a Castel Gandolfo Viva | Averlo qui è una gioia immensa

camminare tra storie, tradizioni e una comunità vibrante che si prepara ad accogliere con gioia il suo Pastore. Con l’arrivo di Leone XIV a Castel Gandolfo, il cuore di Albano batte più forte, rinnovando un senso di unità e speranza che coinvolge ogni residente e visitatore. È un periodo di emozioni e di impegno, che promette di rafforzare i legami profondi di questa amata terra.

Domenica scorsa è iniziato il periodo di riposo di Leone XIV a Castel Gandolfo e, contemporaneamente, sono iniziate anche le due settimane più impegnative per il vescovo di Albano, monsignor Vincenzo Viva. Dopo 12 anni senza ospitare il Papa, la popolazione della diocesi è in grande fermento e c'è da badare all'aspetto logistico per le messe di luglio e agosto. Camminare tra i vicoli di Albano con monsignor Viva significa mettere in conto di essere fermati ripetutamente dai fedeli del posto che lo apprezzano molto per la giovialità e il tratto pastorale. E sempre col sorriso il vescovo «padrone di casa» ha accolto pochi giorni fa l'illustre villeggiante al suo arrivo a Castel Gandolfo.