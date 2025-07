Russia attacco ucraino sulla città di Kursk colpito edificio residenziale 3 morti e 7 feriti abbattuti 86 droni di Kiev 2 diretti su Mosca - VIDEO

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica, con un nuovo attacco ucraino a Kursk che ha devastato un edificio residenziale, provocando tre vittime e sette feriti. Nella stessa notte, Kiev ha abbattuto 86 droni, di cui due diretti su Mosca, evidenziando la crescente escalation nel conflitto. Questo scenario complesso mette in luce le conseguenze di una guerra che sembra non trovare ancora una via di pace.

L'attacco ha colpito la città russa di Kursk, nell'omonima regione, situata a circa 110 km dal confine con l'Ucraina Continua la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte, l'esercito di Kiev ha condotto un attacco con droni sulla città russa di Kursk, nell'omonima regione, causando 3 morti e 7 feriti.

