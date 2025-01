Roma Open Day per la Carta d’Identità Elettronica il 25 e 26 gennaio

Leggi su Romadailynews.it

Aperture straordinarie nei Municipi IX e XI e in vari punti della cittàsi prepara a un nuovo appuntamento con gliDay dedicati al rilascio della(CIE), in programma sabato 25 e domenica 262025. Le aperture straordinarie coinvolgeranno i Municipi IX e XI nella giornata di sabato e gli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore, oltre alla sede di via Petroselli 52, che saranno operativi sia sabato che domenica.Per accedere al servizio è necessario prenotare l’appuntamento online tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 9.00 di venerdì 24, fino a esaurimento disponibilità. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di prenotazione, fototessera,di pagamento elettronico e il vecchio documento