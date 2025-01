Inter-news.it - Lo Sparta Praga sfida l’Inter: un ex Serie A dal 1?! Occhi su uno – CdS

In seratasarà ospite delloper la settima giornata della fase campionato di Champions League. Un exA dal primo minuto, la vera insidia è un’altra.CECHI PRONTI – Verso-Inter, match valido per la settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. Se Simone Inzaghi ha ancora un dubbio a centrocampo tra Davide Frattesi e Nicolò Barella, il suo collega sulla panchina dei cechi, Lars Friis, invece sembra già avere pochi dubbi sulla formazione da mandare in campo contro i campioni d’Italia. Dal primo minuto ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Lukas Haraslin. Il centrocampista offensivo ha giocato in Italia indossando le maglie di Sassuolo e Parma, realizzando complessivamente un solo gol inA (col Sassuolo) e tredici nel campionato Primavera (col Parma).