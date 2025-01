Ilgiorno.it - Autobus sorvegliati speciali. Più controlli per la sicurezza

Piùsugli, col duplice obiettivo di aumentare la percezione dia bordo per viaggiatori e operatori e di coadiuvare l’attività quotidiana del personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio. Si rafforza sempre più la collaborazione tra le Autolinee Varesine e le forze dell’ordine. In quest’ottica un’attività congiunta si è svolta nella mattinata di lunedì 20 gennaio, quando tre pattuglie della Questura di Varese hanno affiancato i verificatori in via Monte Generoso, al momento dell’ingresso degli studenti del Centro di formazione professionale e dell’Università dell’Insubria. Ciò ha permesso non solo di accertare la regolarità degli abbonamenti e dei biglietti dei numerosi passeggeri, ma anche di intervenire con le opportune sanzioni su alcuni casi di fumo a bordo deglie di svolgere ulteriori accertamenti su altri aspetti di competenza delle forze dell’ordine.