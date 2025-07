Vlahovic Inter i nerazzurri osservano la situazione L’attaccante può svincolarsi dalla Juve! Le novità

La saga di Dusan Vlahovic si infittisce: i nerazzurri dell’Inter osservano attentamente la situazione, mentre il futuro dell’attaccante serbo si fa sempre più incerto. Con la Juventus pronta a valutare un possibile svincolo, le voci di mercato si intensificano e le trattative sono in fermento. Scopriamo insieme le ultime novità su questa intricata operazione di calciomercato che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del campionato italiano.

Vlahovic Inter, i nerazzurri osservano la situazione. L'attaccante può svincolarsi dai bianconeri! Le novità. La situazione legata a Dusan Vlahovic in casa Juventus continua a tenere banco, e il futuro dell'attaccante serbo sembra essere sempre più lontano dal club bianconero. Come riportato da Sky Sport, Vlahovic ha espresso chiaramente la volontà di lasciare la Juventus, e la società potrebbe prendere in considerazione una soluzione drastica per liberarsi del giocatore. La Juventus, infatti, è pronta a proporre a Vlahovic la risoluzione del contratto, una mossa che permetterebbe al club di risparmiare i 24 milioni lordi a stagione che dovrebbero essere versati al giocatore.

