Ventimiglia il padre morì in un sopralluogo al cantiere il giudice condanna il figlio titolare della ditta

In un contesto di dramma e tensione, Ventimiglia si trova al centro di un caso che ha scosso la comunità. Samuele Spanò, giovane imprenditore coinvolto in un tragico episodio, affronta una condanna che riaccende il dibattito sulla responsabilità e la giustizia. Mentre la difesa promette appello, il caso continua a suscitare emozioni e riflessioni profonde sulla difficile linea tra errore e colpa.

Samuele Spanò è finito a processo con l'accusa di omicidio colposo per il decesso del genitore. Condannato anche il committente. La difesa: “Faremo appello” Otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. È la condanna, in primo grado, comminata al giovane Samuele Spanò, tit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ventimiglia, il padre morì in un sopralluogo al cantiere, il giudice condanna il figlio titolare della ditta

In questa notizia si parla di: condanna - ventimiglia - padre - morì

Operaio morto in cantiere a Ventimiglia, chiesta la condanna del figlio a 8 mesi di carcere - A Ventimiglia, un operaio di 25 anni, Samuele Spanò, rischia otto mesi di carcere con l'accusa di omicidio colposo per la morte del padre, avvenuta in un cantiere.

Otto mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. È la condanna, in primo grado, comminata al giovane Samuele Spanò, titolare della ditta "Sc Edilizia Generale Spanò", finito a processo con l'accusa di omicidio colposo per la morte del padre Vai su Facebook

Il padre morì in un cantiere a Ventimiglia, figlio condannato per omicidio colposo; Padre morì in cantiere, condannato il figlio titolare della ditta; Padre morì in cantiere, condannato il figlio titolare della ditta.