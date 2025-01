Puntomagazine.it - Mastella e Serluca: “Scende Tari per i commercianti, nel Bilancio risorse importanti per fasce vulnerabili”

Un Sostegno concreto aie un Impegno per il futuro sociale ed economico della Città “La tassa sui rifiuti per i piccoli e medidi Beneventodel 17,3%: nonostante le ristrettezze, i tagli operati a livello centrale sugli Enti locali, riusciamo a concretizzare un segnale amministrativo importante per lo scheletro produttivo della città. I piccoli e medipotranno avere un sensibile risparmio nel pagare le cinque rate in cui abbiamo articolato il calendario. L’amministrazione e la maggioranza consiliare, che con solida compattezza oggi in Aula, hanno votato per l’approvazione del, del Dup e delleffe, danno oggi un segnale concreto alla città “, è quanto affermano il sindaco Clementee l’assessore alle Finanze Mariacarmela