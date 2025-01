Formiche.net - Le iniziative centriste non preoccupano Schlein e Meloni. Valbruzzi spiega perché

Un nulla di fatto. Nonostante la pompa magna con cui sono stati lanciati entrambi gli appuntamenti centristi – uno a Orvieto e l’altro a Milano – sono stati “molto rumore per nulla”. È una bocciatura netta per entrambe lequella che arriva da Marco, docente di Scienza politica all’università Federico II di Napoli, sulle colonne di Formiche.net.Professor, un weekend denso per i movimenti al Centro. Cosa è emerso, al di là degli intenti, tra Orvieto e Milano? Molto rumore per nulla. E può calare così il sipario su un weekend con un po’ di movimento ma senza rendimento. Invece, sarebbe stato utile vedere qualche pentimento: tra Orvieto e Milano c’erano sale gremite di figli e figliastri della Terza Via, delle cui idee e ricette siamo ancora qui oggi a contare i danni, e non solo sul piano nazionale.