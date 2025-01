Lapresse.it - Cisgiordania, Israele lancia una nuova operazione militare ‘su larga scala’ a Jenin

L’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet hannoto un‘suscala nella città di, in. Secondo una fonte citata dal Times of Israel dovrebbe durare “diversi giorni” e sarebbe iniziata con diversi attacchi di droni contro alcune infrastrutture. Le vittime Il ministero della Salute dell’Anp ha dichiarato che almeno 4 palestinesi sono stati uccisi e almeno altri 35 sono rimasti feriti durante l’israeliana in corso nel campo profughi diin. Netanyahu: “Raidper portare sicurezza in”Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’su vasta scala dell’Idf nella città diinè “un altro passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati, rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria”.