Asa e Oss, via al corso di formazione

Tempo di bilanci, positivi, ma anche di iscrizioni al nuovoprevisto a febbraio, dopo che nell’ultimo triennio sono state oltre 100 le professioniste socio-assistenziali (Asa e Oss) che Enaip Morbegno ha formato. "Quella dell’Asa è una professione fondamentale, che vogliamo valorizzare, senza la quale si rischia di veder ridurre i posti letto o allungare le liste d’attesa – commenta il direttore di Enaip Andrea Donegà –. Corsi come questi hanno il triplice vantaggio di rappresentare una valida occasione occupazionale per chi è in cerca di lavoro o vuole riqualificarsi, di rispondere alle richieste del mercato e ai bisogni delle famiglie che cercano assistenza per i propri cari in condizioni di fragilità". Il superamento di “quota 100“ è stato raggiunto venerdì scon la chiusura delAsa iniziato nel 2024.