Napoli festeggia a Capodichino dopo la vittoria contro l'Atalanta: Conte e squadra sempre più protagonisti della corsa allo scudetto

Ilvola in testa alla classifica:con i tifosi, intanto il mercato si infiamma con l’obiettivo Garnacho e ZaccagniMigliaia di tifosi hanno accolto con entusiasmo il ritorno del, dove la, reduce dalla, ha consolidato la sua posizione di leader in Serie A, portandosi a 50 punti e staccando i bergamaschi di 7 lunghezze. Una serata di grande festa per i partenopei, che stanno facendo sognare la città con la loro marcia trionfale verso il titolo.Il tecnico del, Antonio, ha ringraziato i tifosi con un megafono all’aeroporto, esprimendo la sua soddisfazione per il risultato ottenuto a Bergamo. Pur non parlando esplicitamente diha sottolineato come lastia percorrendo la strada giusta: “C’è tanto da fare, ma stiamo viaggiando forte.