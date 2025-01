Oasport.it - Come sta Sinner? “Non voglio parlarne”. E chiarisce l’assenza di infortuni

Jannikha vinto la sfida contro Holger Rune e forse ancor di più contro se stesso. È questa la sintesi dell’ottavo di finale degli Australian Open 2025. Il n.1 del mondo, infatti, si è imposto in quattro set contro l’insidioso e talentuoso tennista danese col punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-2, riuscendo a gestire una situazione complicata che si era presentata a precedere la partita e acuita nel corso della stessa.Un malessere di cuinon ha voluto parlare nei dettagli sia nell’intervista in campo, che in conferenza stampa. In lingua inglese ha affermato: “Nonparlare dimi sono sentito oggi. Non stavo bene e ho dovuto lottare col mio fisico. Sapevo che sarebbe stata difficile, a maggior ragione contro un avversarioRune. Ho cercato di fare il meglio che potevo e penso di averlo fatto.