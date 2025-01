Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Santanchè? Deve dimettersi per il cumulo di sospetti su di sé. E presto dovrà farlo: Meloni non l’ha nemmeno difesa”

“Santanché dovrebbeperché non è bene che rimanga a fare il ministro avendo queldisu di sé e soprattutto quelle altre spade di Damocle. Non è secondario il fatto che lanon abbia detto una parola e abbia detto i suoi di non dire una parola in sua. Mi sembra un brutto segno per la ministra“. Così Marcoad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi a proposito non solo del rinvio a giudizio per falso in bilancio nel caso Visibilia, ma anche per l’imputazione di truffa aggravata ai danni dell’Inps e l’indagine per bancarotta nel caso di Ki Group srl. Il direttore del Fatto Quotidiano ha ricordato che la titolare del Turismo era la prima a chiedere le dimissioni di altri ministri appartenenti a governi di centrosinistra, come nel caso di Josefa Idem, ministra per le Pari opportunità del governo Letta, che nel 2013 si era dimessa a seguito di un’indagine, non una condanna, per quattro anni di Ici non pagata su quella che veniva fatta passare come seconda casa e ristrutturazioni abusive sulla stessa abitazione.