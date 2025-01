Thesocialpost.it - Torturato con olio bollente, Bianco trova una nuova famiglia a Roma

Si chiude con un lieto fine la drammatica vicenda di Blanco, il cane di piccola taglia vittima di un crudele atto di violenza a Sala Consilina, nel Salernitano, lo scorso novembre.conda un aggressore ancora ignoto, Blanco ha subito gravi ustioni che lo hanno messo in pericolo di vita per giorni, scatenando un’ondata di solidarietà e indignazione in tutta Italia.Divenuto una sorta di mascotte per i viaggiatori del terminal bus locale, Blanco è stato immediatamente soccorso dai volontari dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che hanno avviato un lungo percorso di cure intensive presso una clinica veterinaria. Il trattamento medico, reso possibile grazie alla generosità di un medico salernitano rimasto anonimo, è stato cruciale per la sua guarigione.