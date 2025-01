.com - Milan, dirigenza e mercato: le accuse dei tifosi dopo il ko con la Juve

(Adnkronos) – Ilcontinua a vivere sulle montagne russe. La sconfitta di ieri contro lantus, che ha battuto i rossoneri con un netto 2-0 all’Allianz Stadium grazie ai gol di Mbangula e Weah, ha riportato iisti nello sconfortol’euforia per il trionfo in Supercoppa. L’effetto Conceicao fin qui si è visto in Arabia Saudita, ma decisamente meno in campionato, dove l’ex tecnico del Porto ha raccolto un deludente pareggio all’esordio a San Siro contro il Cagliari, una vittoria a Como, nel recupero della 19esima giornata, e infine una sconfitta contro la squadra di Motta. Il big match di Torino era importante per il Diavolo per raddrizzare una classifica che comincia a farsi complicata. Ilè infatti fermo a 31 punti, a -6 dallantus quarta con il rischio di scivolare a otto punti di distanza dalla zona Champions se la Lazio dovesse vincere a Verona, match in programma oggi, domenica 19 gennaio, alle 18.