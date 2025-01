Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via, l’Italia si affida a Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 15.0012.25 Nell’unica gara individuale disputata in questa tappa a vincere è stato Vebjoern Soerum, che ha trionfato nel format a lui meno congeniale. Il norvegese si è imposto davanti ad Emilien Claude, al primo podio in carriera, ed Andrejs Rastorgujevs.12.22schiererà il solo Tommaso, qualificato grazie alla classifica di Coppa del Mondo. L’azzurro può provare a ripartire dalla frazione in staffetta in cui ha fatto vedere buone cose al poligono nonostante la gara fosse già ampiamente compromessa per. L’obiettivo per lui sarà proprio quello di ritrovare confidenza al tiro per provare a riacquisire fiducia.12.19 La spedizione norvegese potrà contare su un totale di 7 atleti al via di questa gara.