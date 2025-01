Lanazione.it - I Cavalieri non ripartono. Biella vince al Chersoni

Leggi su Lanazione.it

UNION 15RUGBY 26Fondi; Castellana, Marioni, Magni, Nistri; Puglia (cap.), Renzoni (70’ Marzucchi); Facchini (62’ Trivilino), Reali (36’ Dalla Porta); Righini; Ciampolini, Mardegan (44’ Casciello); Jankarashvili (41’ Sassi), Di Leo (60’ Scuccimarra), Sansone (46’ Rudalli). Non entrato: Guidoreni. All. Alberto ChiesaRUGBY Ghelli; Morel, Travaglini, Gilligan, Nastaro (71’ Moretti); Price, Loro (68’ Ventresca); Vezzoli, Perez Caffe, Mondin (64’ Passuello); F. Righi, Panaro (46’ De Biaggio); Lipera (61’ Vecchia), Scatigna, De Lise (49’ J.M. Ledesma). Non entrato: Grosso All. Alberto Benettin Arb.: Carmine Marazzo (Viterbo) AA1 Claudio Castagnoli (Livorno), AA2 Gabriele Marinai (Livorno) Marcatori: p.t. 3’ m. Nastaro tr Price (0-7), 9’ m. Nastaro n.t. (0-12), 13’ m.