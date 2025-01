Hitachi Rail acquisisce Omnicom e rafforza il business di digital asset management

Leggi su Ildenaro.it

ha firmato l’accordo per l’acquisizione di, azienda all’avanguardia nel settore del monitoraggio ferroviarioe, parte del gruppo Balfour Beatty. L’acquisizione rappresenta un’operazione strategica fondamentale per HMAX, la nuova suite didifornisce software e hardware per il rilevamento, l’ispezione e il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie, tra cui l’Infrastructure Monitoring System, la misurazione della distanza di sicurezza l’ispezione visiva della linea e la scansione dell’infrastruttura. I suoi sistemi di monitoraggio possono essere installati sui treni e, attraverso l’uso di edge computing e machine learning, sono in grado di fornire un rilevamento quasi in tempo reale delle anomalie sui binari ferroviari .