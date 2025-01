Ilfoglio.it - Rileggere Gramsci per capire l’utilità dello studio del latino

Al direttore - Parlare per un’ora senza dire niente colè impossibile, diceva un mio vecchio professore di liceo, perché è una lingua precisa, essenziale, logica. Benvenuta, quindi, qualunque materia che insegni a pensare per non essere sudditi del pensiero degli altri. Come è benvenuta qualunque materia che insegni a calcolare per non essere soltanto calcolati dagli algoritmi. Come è benvenuta, infine, qualunque materia che insegni a immaginare il futuro per evitare che per i giovani lo immagini soltanto l’intelligenza artificiale. Tutto questo la scuola ancora non lo insegna agli studenti di oggi, e che domani saranno lavoratori e cittadini adulti in un secolo ormai plasmato dalle “macchine che obbediscono ai bit senza peso”, come scriveva profeticamente nel 1985 Italo Calvino nella prima delle sue “Lezioni americane”.