Dele Alli sarà un nuovo giocatore del Como Fabregas | Speriamo che l’ex Tottenham possa tornare quello di una volta

“Lo vedo nel ruolo di Nico Paz, che è unper noi importantissimo. Siamo qua per aiutarlo,chedi una”. L’allenatore delCesctende la mano a. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’inglese exfirmerà domani 19 gennaio il proprio contratto che lo legherà al club del presidente Mirwan Suwarso fino a giugno 2026 con opzione di prolungamento fino al 2027 a patto che raggiunga un determinato numero di presenze.Dallo scorso 26 dicembre il classe 1996 si stava allenando con gli uomini diper ritrovare la migliore condizione fisica: “Sta lavorando con noi, non gioca una partita da tanto tempo. È tornato a respirare l’aria di una squadra. A Marbella ha lavorato un po’ con il gruppo, è stata una richiesta della società quella di portarlo con noi”, ha detto lo spagnolo in conferenza stampa alla viglia del match con l’Udinese.