Secoloditalia.it - Sicilia, nubifragi e bufere. Tromba d’aria a Catania, saltano i collegamenti con le Eolie (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Il maltempo che da questa mattina imperversa inorientale ha dato vita a violente mareggiate che hanno colpito la costa catanese. Unaha danneggiato pali dell’illuminazione pubblica e ha scoperchiato la copertura di una stalla nella collina Prima sole alla periferia sud di. Sul posto la protezione civile comunale. In tutta la provincia di, alle 18 di oggi, erano 87 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco e 104 quelli in coda. I comuni più colpiti sono stati quelli di, Randazzo, Belpasso, Adrano, Paternò, Acireale e Mascalucia.Nella borgata di San Giovanni Li Cuti c’è stato un crollo di una piccola parte del molo. L’ispettore dei sommozzatori sta valutando come mettere in sicurezza la zona.La pioggia continua ad abbattersi sullae, seppure sia prevista una breve tregua, non si possono escludere peggioramenti nelle prossime ore, con possibili precipitazioni di forte intensità.