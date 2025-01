Biccy.it - Nikita su Helena: cosa ha fatto quando è stata eliminata e come ha reagito

La puntata del Grande Fratello che ha sancito l’eliminazione diPrestes ha visto tra il pubblico anchePelizon, una sua grande amica.la brasiliana è uscita, le due si sono subito ritrovate. Lo ha raccontato la Pelizon alle pagine di SuperGuidaTv. “è uscita l’ho aiutata a portare le sue cose in hotel e poi abbiamo chiacchierato fino alle 5 della mattina e poi abbiamo dormito insieme fino alla sua partenza”. Ma non solo.quella notte ha anche messo al correntedella rivolta social: “Sui social si sta scatenando un putiferio perché non si capisce beneè andato il televoto.ha visto ora quello che è successo fuori, ha visto chi era il preferito e chi no, chi era il protagonista dell’edizione, ha capito quanto fosse potenteconcorrente e pertanto difficilmente rientrerà.