Morta dopo lo scippo, ladro finisce a processo

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Omicidio preterintenzionale. Andrà acon questa accusa il 37enne che l’estate scorsa rapinò un’anziana di 95 anni scaraventandola a terra. Giuseppina Capponi moriràun mese di agonia. L’imputato ha scelto il rito abbreviato ma rischia fino a 12 anni di carcere. È arrivato ieri in udienza preliminare il rinvio a giudizio per lo scippatore che adesso dovrà rispondere davanti al giudice di un’accusa ben più pesante: quella di omicidio preterintenzionale. Significa che l’imputato ha provocato la morte di una persona senza avere la volontà di ucciderla. Questa la tesi che ha sostenuto, davanti alla giudice per le indagini preliminari Giulia Soldini, la pm Francesca Eva. La gup ha rinviato a giudizio lo scippatore, che adesso rischia la condanna per omicidio: è un uomo italiano di 37 anni, con precedenti penali contro il patrimonio e legati allo spaccio di droga.