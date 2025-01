Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 16 gennaio 2025, ventitreesima puntata

Si è conclusa da poco ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 16con le ultime.Il racconto della diretta della 22adeldi giovedì 16Ladeldi giovedì 16è iniziata con Alfonso Signorini che ha salutato i cinque concorrenti al televoto. Si inizia col botto: il ritorno di Helena Prestes accolta dagli applausi del pubblico. E’ lei la vincitrice morale di questo GF con i social che sono letteralmente impazziti richiedendo il suo ritorno nella casa e gridando ad un complotto del televoto. La modella brasiliana è tornata nella casa per un confronto con Lorenzo Spolverato a cui ha detto: «mi hai usata, manipolata e presa in giro.