Ventunesima giornata Basket Eurolega 2024 25 | Bologna si arrende allo Zalgiris

La Virtus non si rialza e, nella/25, subisce un’altra battuta d’arresto a Kaunas contro lo77-68), complicando ormai quasi definitivamente le chance di arrivare almeno al play-in. I lituani controllano per tre quartiche si avvicina nell’ultima frazione senza però riuscire nella rimonta./25:-VIRTUS77-68Avvio shock per le V Nere, che subiscono subito un parziale di 8-0. I lituani colpiscono a ripetizione dalla distanza portandosi sul +14, prima che Akele accorci le distanze per la Virtus, per il 25-13 del primo quarto. La musica non cambia nel secondo quarto, dove losi scatena con Lonnie Walker che colpisce con due triple per il +18. Pajola e Shenghelia riaccendo le speranze per i felsinei che vanno all’intervlungo sotto di nove(41-32).