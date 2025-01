Secoloditalia.it - Anche Gramellini “promuove” il pacchetto Bibbia- Occidente-latino: “Sapere chi sei è un bene”

Dal Manifesto che parla di “scuola da Libro Cuore di Valditara” a molti commenti che da sinistra parlano di un ritoprno al passato, spicca per contrasto il parere di Massimo. Sul Corriere della Sera ci regala un ottimo “Caffè” circa le novità anticipate dal ministro dell’Istruzione e del merito sui programmi di elementari e medie. Allo scrittore, editorialista e conduttore non scandalizzano il, la proposta di lettura della, lo studio della storia dell’. Non trancia giudizi ma ragiona e invita a farlo: “Dimentichiamo per un attimo l’inutilità pratica di questo dibattito: dal momento che in Italia qualunque riforma scolastica, umanistica o scientifica, conservatrice o progressista, è destinata a scontrarsi con le disfunzioni di un sistema soffocato dalla burocrazia e affidato alla buona volontà di insegnanti sottopagati”.