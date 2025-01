Panorama.it - Il piacione progressista multiuso diventato scomodo anche a sinistra

Leggi su Panorama.it

«Le parole sono pietre», il suo motto da nonno ammonitore ci mrà. Furio Colombo ha trascorso gli ultimi dieci anni a citare Carlo Levi in tv dal soggiorno romano, guardato a vista dal busto di Alessandro Magno. Salvo scagliarle un attimo dopo, quelle pietre, con leggiadra veemenza su chiunque non la pensasse come lui. Nei collegamenti dal divano rococò non sapevi mai da quale ragionamento astruso sarebbe partito il cubo di porfido ma sapevi sempre dove sarebbe finito: sulla testa di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini, di uno a caso del centrodestra. Meglio ancora su quella di Silvio Berlusconi, che ha continuato a miraredopo morto. Un’ossessione. Ieri il patriarca del giornalismo militante dise n’è andato dopo una vita di successo, di incarichi, di ditini alzati e di salti della quaglia.