Rinascita, sale l’attesa per il derby di Forlì. Ma la Prefettura stoppa i tifosi riminesi

RivieraBanca aspetta Livorno e sa di essere all’interno di una settimana del tutto peculiare. Il primo vero tour de force di questo inizio di 2025, ma anche otto giorni, tra domenica scorsa e la prossima, che avrebbero potuto rappresentare un pieno di tifo senza precedenti per la causa biancorossa. Il condizionale è d’obbligo perché, dopo i 200 supporter a Cento e l’effetto Flaminio di domani, coi soliti 3mila a incitare, ildirischia di non vederepresenti. Neanche nel ‘gabbione’, il consueto spazio riservato alle tifoserie ospiti alla Unieuro Arena. La decisione finale è attesa per oggi, ma la sensazione è che si vada verso il divieto di trasferta. Fonti delladi-Cesena confermano di aver disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini per il match in programma domenica alle 20, recependo quanto determinato dal Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive).