Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2025 in DIRETTA: Rast rimonta e sorpasso su Brignone in Coppa! Della Mea 16ma

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA21.50. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci. Buona serata!21.49. Questa la classificadel Mondo generale:1Camille SUI 5332 HECTOR Sara SWE 5073Federica ITA 4794 LJUTIC Zrinka CRO 4565 HOLDENER Wendy SUI 3966 GUT-BEHRAMI Lara SUI 3747 COLTURI Lara ALB 3188 LIENSBERGER Katharina AUT 3169 DUERR Lena GER 30210 HUETTER Cornelia AUT 29411 GOGGIA Sofia ITA 28512 ROBINSON Alice NZL 25113 SHIFFRIN Mikaela USA 24514 SWENN LAON Anna SWE 24215 MACUGA Lauren USA 23715 MOLTZAN Paula USA 23717 MEILLARD Melanie SUI 23318 LEDECKA Ester CZE 17319 VENIER Stephanie AUT 17120 HAASER Ricarda AUT 16421.47: Questa la classificadel Mondo di:1Camille SUI 4052 HOLDENER Wendy SUI 3453 LJUTIC Zrinka CRO 3094 LIENSBERGER Katharina AUT 2845 DUERR Lena GER 2616 SWENN LAON Anna SWE 2427 MEILLARD Melanie SUI 2338 HECTOR Sara SWE 2119 SHIFFRIN Mikaela USA 20010 COLTURI Lara ALB 17011 MOLTZAN Paula USA 12312 ST-GERMAIN Laurence CAN 11713 SLOKAR Andreja SLO 11314 HUBER Katharina AUT 10815 AICHER Emma GER 9316 OEHLUND Cornelia SWE 9117 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 8817 TRUPPE Katharina AUT 8819 LAMURE Marie FRA 7520 BRECHE Clarisse FRA 6521.