Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders al comando tra le moto, Al-Attiyah svetta nelle auto dopo 81 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.28– 81 km di speciale sono stati messi alle spalle in questa nonaed il qatariano Al-a guidare le fila della speciale sulla Dacia con 42:12 a precedere il saudita Al Rajhi su Toyota Overdrive (44:03) e il francese Serradori su Century (44:18).retrovie Henk Lategan (Toyota), vedremo se nel corso della prova saprà recuperare.08.26– La frazione prosegue decisamente spedita. Siamo già al passaggio al 316 km con Van Beveren che precede Benavides per 45 secondi. Al passaggio dei 259 km, invece,mantiene sempre la vetta con 1:42 su Cornejo Florimo, 2:48 su Canet e 3:07 su Van Beveren.7.36– Al momento l’unica classe che ha preso il via è quella dellee in testa, neanche a dirlo, c’è l’australiano Danielche all’intermedio dei 217 km ha un vantaggio di 2’32” nei confronti dello spagnolo Canet e di 2’47” sul cileno Cornejo Florimo.