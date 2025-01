Leggioggi.it - Assegno unico 2025: aggiornare ISEE entro il 28 febbraio (per il corretto calcolo degli importi)

Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 contenente la disciplina in materia diUniversale (AUU) stabilisce ildel contributo economico secondo una somma base legata all’cui si aggiungono una serie di maggiorazioni a seconda del numero e delle condizioni personali dei componenti il nucleo familiare beneficiario.Trattandosi di una prestazione universalistica, spettante a prescindere dalla condizione lavorativa dei soggetti beneficiari, individuati in coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l’spetta anche in assenza di.Tuttavia, se da un lato la mancanza dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non è ostativa alla legittima fruizione dell’AUU, dall’altro lato in assenza dell’Indicatore stesso spettano gliminimi previsti dalla normativa che non riflettano pertanto la reale situazione economico – patrimoniale della famiglia, espressa dall’