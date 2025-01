Quifinanza.it - Rutte avverte l’Europa, il 2% di spese militari non basta: dove dovrà tagliare l’Italia

Il segretario della Nato Markha parlato alla commissione Esteri-Difesa del Parlamento europeo, tornando a sottolineare l’importanza dell’aumento della spesa militare oltre il 2% del Pil.ha anche rinnovato l’appello a creare un’industria della Difesa più forte in Europa, riducendo la frammentazione delle aziende e dei mercati e unificandoli a livello continentale.Leche la Nato richiede non sono finanziamenti all’alleanza, ma investimenti negli eserciti delle singole nazioni che ne fanno parte.è comunque molto lontana anche dall’obiettivo del 2% e dovrebbe trovare 11 miliardi all’anno.Nato, l’allarme diMark, segretario generale della Nato, ha parlato alla commissione Esteri-Difesa del Parlamento europeo, utilizzando espressioni molto dirette: “Il 2% per lenon è neanche lontanamente abnza.