Il dg della Fiorentina | Folorunsho voleva venire da noi

Alessandro Ferrari, direttore generale, ha parlato così a DAZN primagara sul campo del Monza. Tra i vari argomenti ancheappena arrivato dal Napoli«Vogliamo una reazione importante. I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro finora, adesso dobbiamo riniziare a macinare, come fatto nel girone d’andata. Dobbiamo esser sicuri di noi stessi».Leggi anche:solo panchina al Napoli, a gennaio la Lazio ci riproveràl’aveva chiesto Palladino?«Cercavamo un giocatore che potesse darci una mano in un ruolo dove abbiamo avuto un’uscita, come Bove. Abbiamo preso un ragazzo cheda noi, che seguivamo da tempo. Ci darà tanto».Invece Valentini che impressione vi ha fatto?«È grintoso, da argentino. Ha tanta personalità, ha voluto subito parlare con noi in italiano per ambientarsi il prima possibile».