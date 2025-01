Tuttivip.it - “Amanda, lo dico a te: io esco”. Grande Fratello, l’annuncio solo a lei: “Perché se resto sono cavoli amari”

Lorenzo Spolverato torna a far parlare di sé nella casa delcon un’altra dichiarazione clamorosa: l’ennesima minaccia di abbandonare il reality. Una settimana fa aveva promesso che sarebbe uscito qualora non fossero stati presi provvedimenti seri contro Helena Prestes (ma non lo ha fatto), e mercoledì scorso ha assicurato che, in caso di eliminazione di Shaila Gatta, se ne sarebbe andato anche lui.Ora, durante un’accesa conversazione conLecciso, Lorenzo ha rinnovato: “Se stasera accadranno alcune cose, me ne vado”. La risposta di? Una risata incredula: “Tu che te ne vai? Ma non lo dire, non ci credo nemmeno se lo vedo”.Durante una sessione di commenti al vetriolo, Lorenzo si è sfogato contro Helena Prestes e Javier Martinez, accusandoli di sfruttare il contesto del reality per consolidare la propria posizione.