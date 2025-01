Stai zitto vecchio Imbarazzo totale a La vita in diretta Alberto Matano zittito dall’ospite

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ci sarai tu”. Momento dia Lainper. Il conduttore, infatti, si è reso protagonista di una terribile gaffe nei confronti dell’ospite famosa, bollata dal giornalista come “vecchia gloria”. Quest’ultima non ha gradito la definizione e non è rimasta in silenzio. Infatti, ha subito replicato al giornalista, che non si aspettava una tale reazione.È successo ieri nell’ultima puntata de Lainin onda su Rai Uno. Un momento della trasmissione è stato dedicato alla presentazione di un nuovo programma, Ora o mai più. È lo show condotto da Marco Liorni che punta a dare una seconda possibilità a artisti di talento scomparsi dai radar. Otto concorrenti, guidati da altrettanti coach, si metteranno in gioco ogni sabato sera, a partire dall’11 gennaio.