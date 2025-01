Tvplay.it - No secco, disperazione Milan: salta l’affare

Leggi su Tvplay.it

Affareto per ila gennaio. Nessuna chance ormai di arrivare al grande obiettivo seguito da tempo Tra Serie A e calciomercato sono giorni particolarmente intensi in casa. Nonostante il temporeggiamento di Conceicao che ha allontanato le questioni di mercato anche nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti sia in entrata che in uscita.No– Tvplay.it (Foto LaPresse)E’ ormai definita la cessione di Okafor al Lipsia. L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. L’attaccante svizzero, non convocato per il match con il Cagliari, era atteso a Lipsia già venerdì poi la partenza è stata rinviata a causa di alcuni dettagli ancora da limare per il via libero definitivo.