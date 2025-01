Ilrestodelcarlino.it - L’ex Mof prende forma: "Oltre 500 posti auto, con 148 nuovi alberi"

Il nuovo ex Mof stando. Sono infatti stati ultimati i lavori alla prima delle quattro aree - la più interna - del progetto di riqualificazione del parcheggio, quella più vicina all’area Ex Camilli. Sono quindi disponibili ie bus turistici, con ingresso da via Darsena. Grazie al nuovo parcheggio da cui si accede dall’arteria viaria che è stata riaperta in occasione della prima fase della maxi riqualificazione della zona, sarà possibile intervenire ora su un altro lotto del cantiere, quello dell’area delMof (lato Corso Isonzo - via Darsena) senza incidere sull’attuale numero deicomplessivi disponibili. Questa, infatti, era la preoccupazione. Già lo spostamento temporaneo dell’accesso al parcheggio in corso Isonzo ha destato qualche malumore. Tuttavia, fanno sapere dal Comune, durante i lavori rimarrà aperta l’altra metà del parcheggio ex Mof, il cui ingresso è appunto collocato dopomercato ortofrutticolo.