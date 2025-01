Ilrestodelcarlino.it - Rolo, scritte "No Vax" sulle pareti della scuola primaria

(Reggio Emilia), 10 gennaio 2025 - C’è stata molta sorpresa, stamattina presto a, quando bambini e genitori sono arrivati allaelementare del paese, che nelleesterne risultava essere stata imbrattata conriconducibili a una sigla di gruppi No Vax.con riferimenti a bambini malati e alla pedolifia, con il numero 2030 che sembra riportare a una data. L’imbrattamento è avvenuto nella notte utilizzando spray di colore rosso. Questa originale sorpresa è apparsa in mattinata, quando gli operatori scolastici e i genitori con gli alunni hanno cominciato ad arrivare all’istituto di. Molti i bimbi che si sono chiesti il motivi di quelle. Sono intervenuti anche i carabinieri insieme alla polizia locale per poter effettuare gli accertamenti. In quella zona risultano esserci attive parte delle telecamere in funzione per la videosorveglianza del paese.