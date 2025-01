Vanityfair.it - Marco Giallini: «Torno a fare il poliziotto di ACAB e sogno l'Uomo Ragno. La mia vita è sempre stata difficile, però sono riuscito a laurearmi a 37 anni. Vorrei che i miei figli fossero semi-felici»

Mentre torna nei pdel celerino Mazinga nella serie- All Cops Are Bastards, tredicidopo il film, l'attore con «questa faccia un po' disastrata» racconta la sua, ma piena. La laurea a 37, i film di successo, i, la passione per la velocità. E persino Monica Bellucci in versione babysitter.