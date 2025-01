Ilrestodelcarlino.it - Investì un uomo, condannato l’autista del bus

Alla guida di una corriera un autista si è trovato coinvolto in un tragico incidente che ha portato alla morte di undi 59 anni, poi deceduto in ospedale. Ieri al processoha patteggiato la pena, ricevendo una condanna a un anno e quattro mesi di carcere. Il grave episodio era accaduto nel mese di gennaio dello scorso anno, precisamente in viale della Stazione, un luogo frequentato da molti pendolari e abitanti della zona. La vittima, identificata come Gabriele Camellini, era un residente del distretto ceramico reggiano, ben noto nella comunità per la sua cordialità. Il tragico incidente si è verificato quando Camellini è stato colpito dal bus, un mezzo sostitutivo della linea ferroviaria Gigetto, mentrestava manovrando il veicolo in retromarcia. Purtroppo la tragedia è avvenuta nel piazzale antistante la stazione, in un momento di elevato affollamento, con molti utenti presenti a testimoniare la scena straziante.