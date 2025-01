Ilrestodelcarlino.it - Qualche consiglio per evitare le truffe

Sento purtroppo parlare, e leggo sulla cronaca cittadina, di continui episodi diai danni di casalinghe e soprattutto anziani. Un flagello. Come possiamo difenderci? Il problema è che questi truffatori vigliacchi anche se scoperti non vanno in carcere e restano liberi, pronti per la prossima truffa. Poi un carabiniere, come a Verucchio, spara a un delinquente che lo vuole accoltellare dopo aver già ferito quattro persone, e lo mettono sotto processo. L'Italia alla rovescio. Libero Dondi Risponde Beppe Boni Il Paese reale a volte è molto distante dal Paese legale. Un truffatore di anziani non va mai in carcere, se lo acchiappano in flagranza di reato al massimo ci restagiorno e poi esce pronto a ricominciare il proprio mestiere. Servono condanne definitive e cumuli di pena che non arrivano mai per vedere un ladro o un truffatore seriale dietro le sbarre per molto tempo.