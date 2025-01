Iodonna.it - La giacca montone da comprare a prezzo scontato

Quando potrete dire di aver fatto un vero affare moda? Quando riuscirete ad acquistare un capo eterno, da usare da un’annata all’altra, senza risultare fuori tendenza. La missione potrebbe essere compiuta durante i saldi Inverno 2024/2025 in corso puntando su uno dei più evergreen dei capispalla: la, corto o lungo.di: come abbinarla ispirandosi a cinque outfit chic X Chiamato anche shearling, può assumere la foggia di un cappotto o quella di un giubbotto, quello che non cambia mai è la texture, in pelle di agnello, in genere scamosciata e più raramente lucida, internamente sempre in pelliccia.