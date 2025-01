Anteprima24.it - Il caso p.zza Cardinal Pacca arriva in parlamento: parco archeologico dove oggi c’è info-point

Tempo di lettura: 2 minuti“Chiediamo che a Benevento nasca unarchelogico, che sarebbe uno straordinario valore aggiunto per la città,una scelta sbagliata e inaccettabile ha dislocato una struttura diche impedisce e pregiudica il recupero di un’area archeologica di enorme potenzialità e attrattività.” Lo ha detto nell’Aula di Palazzo Madama il senatore del Pd Francesco Verducci, illustrando un’interrogazione al MIC sull’istituzione di un puntormativo turistico presso gli scavi archeologici di Benevento. “In questa città – ha aggiunto il parlamentare dem – si assiste a uno scempio perpetrato dall’amministrazione comunale con l’avallo del Ministero della Cultura. L’area di piazza, meglio conosciuta come piazza Santa Maria,erano ubicati in età romana il Caesareum e un’area sacra, contiene al suo interno pavimenti in mosaico, ambienti termali, tombe di età romana e medievale, mura anche di epoca sannita”.