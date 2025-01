Ilgiorno.it - No al contributo di 110 euro: pomodori contro la sede dell’alberghiero Carlo Porta

Milano, 8 gennaio 2025 – Quella “gabella” da 110proprio non va giù ai ragazzi dell’istituto alberghiero, storica e accreditata scuola superiore milanese in zona Uruguay che negli anni ha sfornato migliaia di lavoratori nel settore Ho.Re.Ca. Questa mattina, mercoledì 8 gennaio, gli studenti si sono ritrovati fuori dalla, per manifestare il loro dissenso con una protesta dai toni davvero accesi. Non solo. A fare compagnia agli iscritti – “armati” di cartelli, striscioni e di una buona voce per scandire slogan e cori – c’erano anche alcuni genitori. I manifestanti hanno voluto far sentire con forza la loro contrarietà a un nuovoscolastico volontario aggiuntivo da 110(140 per i frequentatori del triennio di cucina, sala e pasticceria), deliberato dal Consiglio di istituto.