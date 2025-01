Lanazione.it - Matteo Betti, il campione di scherma denuncia: “Tentata truffa con il mio nome”

Siena, 8 gennaio 2025 – “Carissimi, solo per avvisare che purtroppo dei malviventi hanno hackerato il profilo Instagram ’726’ e stanno cercando dire con il mio. Non sono interessato a tornare in possesso dell’account, semplicemente a porre fine a questi comportamenti fraudolenti”, mette in guardia ildi. Sì, proprio la stella che ha portato in alto ildi Siena anche agli ultimi Giochi paralimpici di Parigi, nel settembre scorso. Vincendo una splendida medaglia di argento nel fioretto maschile individuale, dopo quella di bronzo già conquistata a Londra nel 2012. “Mi sono accorto che qualcuno aveva ’rubato’ il mio profilo Instagram quando sono iniziati ad arrivare decine di messaggi, il giorno dell’Epifania. Una quarantina, in verità, per segnalare cosa stava avvenendo.