Jacob Elordi in trattative per sostituire Paul Mescal in ‘The Dog Stars’ di Ridley Scott

inperin The Dogdiè nelle primeper recitare nel thriller post-apocalittico di“The Dog” per la 20th Century, in sostituzione di, che ha avuto problemi di programmazione., che recita nel sequel Il Gladiatore, era pronto per recitare nel film su un virus influenzale catastrofico che spazza via quasi tutta l’umanità. Ma è stato costretto ad abbandonare a causa delle riprese dell’antologia dei Beatles di Sam Mendes.Basata su un romanzo del 2012 di Peter Heller, la sceneggiatura di “Dog” è stata scritta da Mark L. Smith (“Twisters”) e Christopher Wilkinson (“Ali”) e dovrebbe essere il prossimo film didopo un film biografico sui Bee Gees per la Paramount.