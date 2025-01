Quotidiano.net - "Iran principale sfida per la sicurezza"

Il presidente francese Emmanuel Macron (foto) ha definito l’la "strategica e di" in Medio Oriente e una questione prioritaria nel dialogo che intraprenderà con la nuova amministrazione di Donald Trump. "L’è lastrategica e diper la Francia, gli europei, l’intera regione e ben oltre – ha dichiarato Macron in un discorso agli ambasciatori francesi –. L’accelerazione del suo programma nucleare ci porta molto vicini al punto di rottura". E sempre a proposito di, Macron ha detto che gli europei devono muoversi "molto più velocemente e in modo più concreto" per rafforzare la loro industria della difesa di fronte alle crescenti minacce internazionali. La questione è se gli europei vogliono, nei prossimi vent’anni, produrre ciò che sarà necessario per la lorooppure no", perché "se dipendiamo dalla base industriale e tecnologica americana, allora ci troveremo di fronte a dilemmi crudeli e a colpevoli dipendenze strategiche".