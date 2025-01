Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza e nuovo codice. Scontro Fusignani-Lega

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Ravenna il dibattito sullastradale si accende, con l’assessore allaEugenioe laNord ai ferri corti sull’efficacia deldella Strada, in vigore dal 15 dicembre scorso su impulso del ministro Matteo Salvini. La polemica s’inserisce in un contesto locale segnato da numerosi incidenti durante le festività, con un bilancio aggravato da casi di guida in stato di ebbrezza.ha dichiarato che i dati diffusi da Salvini, secondo cui gli incidenti stradali sarebbero calati grazie alle nuove norme, risultano "parziali e non rappresentativi". L’assessore ravennate si rifà alle analisi dell’Asaps (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale), che evidenzia come i numeri del ministero coprano solo il 34% degli incidenti rilevati da Polizia Stradale e Carabinieri, ignorando il restante 66% gestito dalle polizie locali.